Стэнли Туччи признался, что не хотел играть маньяка в «Милых костях»

62-летний американский актер Стэнли Туччи, сыгравший маньяка в фильме Питера Джексона «Милые кости» (2010), признался, что не хотел браться за роль. Об этом пишет Deadline.

По словам Туччи, он бы не согласился на такую роль снова. «Я бы не сыграл Джорджа Харви в «Милых костях» снова, это было ужасно. Кино получилось отличное, но это тяжелый опыт. Просто из-за роли», — сказал он.

Туччи уточнил, что спрашивал у Джексона, почему тот выбрал на роль маньяка именно его. «Я пытался отделаться от роли, что безумие, конечно, ведь мне была нужна работа. Я спросил, почему я, а он ответил — потому что ты веселый», — вспоминает он.

Актер отметил, что, скорее всего, Джексон полагал, что Туччи не будет слишком близко к сердцу принимать этот опыт. «Что я сразу выброшу это из головы. Ведь это то, что нужно делать, когда играешь кого-то настолько ужасного, да?» — поделился он.

Главные роли в фильме о душе девочки, преследующей своего убийцу, также исполнили Сирша Ронан, Марк Уолберг и Рэйчел Вайс. В основу сценария фильма легла одноименная книга Элис Сиболд.

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