Рейчел Макадамс рассказала об отношении к волосам на теле

44-летняя актриса Рейчел Макадамс в новом интервью изданию Bustle рассказала об отношении к волосам на теле.

По ее словам, она бы дала себе-подростку тот же совет, что когда-то дала ей мама. «Мама говорила, что если начну бриться, то трудно остановиться. Я помню, как закатила глаза и сказала, что это не такой уж веселый ответ. Но это правда, жизнь длинная», — вспомнила она.

Макадамс указала на то, что бритье требует большого напряжения и внимания к рельефам тела и дала совет пользоваться кремом для депиляции, если все-таки хочется удалить волосы на теле. «И если ты брилась всю жизнь, но решила остановиться — это тоже нормально», — сказала она. Для фотосессии в Bustle она позировала с небритыми подмышками и в открытых платьях.

Ранее сообщалось об американке, которая получает $10 тысяч в месяц, продавая волосы из подмышек и стриженные ногти.