Продюсер Рудченко предположил, что комик из Comedy Club может стать следующим ведущим «Поля чудес»

Продюсер Павел Рудченко сделал предположение, кто может быть следующим ведущим шоу «Поле чудес» на Первом канале после Леонида Якубовича. Его слова цитирует «Дни.ру».

«Может, кто-то из комиков захочет попробовать себя на новом поприще. Тем более, из Comedy Club они начинают расползаться по другим каналам. Но мне кажется, нужен кто-то более солидный», — поделился продюсер. Рудченко не рассказал, намерен ли Якубович в ближайшем времени покидать проект.

Леонид Якубович ведет программу «Поле чудес» с 1991 года. За этот период телеведущего несколько раз подменяли коллеги: в 2002 году шоу вел Валдис Пельш, в том же году один из выпусков вели Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Мария Киселева.

Ранее Леонид Якубович признался, что 18 лет снимается в передаче «Поле Чудес» в одном и том же костюме. Телеведущий также пошутил на тему слухов в СМИ о том, что у него якобы 12 домов в Подмосковье. Якубович заверил, что обладает всего одним особняком. Также, по словам телеведущего, у него нет двух вертолетов и самолета, которые ему приписывают.