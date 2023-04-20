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Продюсер Рудченко предположил, что комик из Comedy Club может стать следующим ведущим «Поля чудес»

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Первый канал

Продюсер Павел Рудченко сделал предположение, кто может быть следующим ведущим шоу «Поле чудес» на Первом канале после Леонида Якубовича. Его слова цитирует «Дни.ру».

«Может, кто-то из комиков захочет попробовать себя на новом поприще. Тем более, из Comedy Club они начинают расползаться по другим каналам. Но мне кажется, нужен кто-то более солидный», — поделился продюсер. Рудченко не рассказал, намерен ли Якубович в ближайшем времени покидать проект.

Леонид Якубович ведет программу «Поле чудес» с 1991 года. За этот период телеведущего несколько раз подменяли коллеги: в 2002 году шоу вел Валдис Пельш, в том же году один из выпусков вели Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Мария Киселева.

Ранее Леонид Якубович признался, что 18 лет снимается в передаче «Поле Чудес» в одном и том же костюме. Телеведущий также пошутил на тему слухов в СМИ о том, что у него якобы 12 домов в Подмосковье. Якубович заверил, что обладает всего одним особняком. Также, по словам телеведущего, у него нет двух вертолетов и самолета, которые ему приписывают.

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