Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес

Актриса Юлия Пересильд в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировала критику со стороны космонавтов в свой адрес после съемок в фильме «Вызов».

Артистка заявила, что не намерена претендовать ни на какие звания. «Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания. Я просто счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг, честно подготовиться за 3,5 месяца, полететь и сделать все, чтобы это кино случилось», — написала она в личном блоге.

Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в свой адрес. «Уважаемые космонавты и лично Федор Николаевич Юрчихин и другие, ну переставайте уже меня травить. Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах», — высказалась актриса.

Ранее сообщалось, что Гильдия актеров кино России планирует предложить присвоить актрисе Юлии Пересильд звание Героя РФ. В организации считают подвигом решение Пересильд отправиться в космос на съемки фильма Клима Шипенко «Вызов». На эту идею негативно отреагировала профессиональный космонавт Елена Серова — она заявила, что присвоение звания «обесценит подвиг настоящих космонавтов».