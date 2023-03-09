Умер раскритикованный Хрущевым художник-авангардист Борис Жутовский

Советский и российский художник-авангардист, иллюстратор и писатель Борис Жутовский скончался в возрасте 90 лет. Об этом информирует РБК со ссылкой на сообщение политолога Аркадия Дубнова в социальной сети. Причина смерти художника не называется.

Жутовский родился в 1932 году в Москве. Он учился на отделении художников книги Московского Полиграфического института, после уехал работать на Урал. В 1957 году он вернулся в столицу, где продолжил карьеру как иллюстратор и дизайнер книг.

Первая его выставка картин открылась в 1959 году. Жутовский стал одним из участников выставки «30 лет МОСХ» в Манеже в декабре 1962 года. Она была приурочена к 30-летию Московского отделения Союза художников.

Выставка получила известность, так как посетивший ее лидер СССР Никита Хрущев раскритиковал творчество художников, требуя сослать их на лесозаготовки. В 2011 году Жутовский поделился, что через несколько лет Хрущев лично извинился перед ним.