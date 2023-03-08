Джеймс Ганн назвал предстоящих «Стражей Галактики» самым длинным фильмом трилогии

Режиссер Джеймс Ганн заявил, что третья и, вероятно, заключительная часть «Стражей Галактики» станет самым длинным фильмом трилогии. Его слова приводит ComicBook.

По словам Ганна, «Стражи Галактики-3» будут самыми длинными во франшизе. Таким образом, хронометраж фильма должен состоять не менее 138 минут, так как предыдущие ленты длились 122 и 137 минут.

ComicBook отмечает, что предстоящая лента станет самой длинной в пятой фазе MCU, а также продолжительнее большинства лент четвертой, — за исключением «Черной Пантеры: Ваканда навеки», «Человека-паука: Нет пути домой» и «Вечных».

Мировая премьера «Стражей Галактики-3» запланирована на 5 мая 2023 года. Как говорил Ганн, третья картина будет кардинально отличаться по тональности от предыдущих двух. Он также заявил, что планирует уделить в ней больше экранного времени еноту Ракете.

Ранее Marvel опубликовала второй трейлер «Стражей Галактики 3», в котором Ракета вспоминает о своем происхождении.