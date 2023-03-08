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Джеймс Ганн назвал предстоящих «Стражей Галактики» самым длинным фильмом трилогии

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Marvel Studios

Режиссер Джеймс Ганн заявил, что третья и, вероятно, заключительная часть «Стражей Галактики» станет самым длинным фильмом трилогии. Его слова приводит ComicBook.

По словам Ганна, «Стражи Галактики-3» будут самыми длинными во франшизе. Таким образом, хронометраж фильма должен состоять не менее 138 минут, так как предыдущие ленты длились 122 и 137 минут.

ComicBook отмечает, что предстоящая лента станет самой длинной в пятой фазе MCU, а также продолжительнее большинства лент четвертой, — за исключением «Черной Пантеры: Ваканда навеки», «Человека-паука: Нет пути домой» и «Вечных».

Мировая премьера «Стражей Галактики-3» запланирована на 5 мая 2023 года. Как говорил Ганн, третья картина будет кардинально отличаться по тональности от предыдущих двух. Он также заявил, что планирует уделить в ней больше экранного времени еноту Ракете.

Ранее Marvel опубликовала второй трейлер «Стражей Галактики 3», в котором Ракета вспоминает о своем происхождении.

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