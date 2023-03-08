Евгений Миронов сыграет географа Владимира Арсеньева в предстоящем фильме

Студия «Третий Рим» Евгения Миронова снимет художественный фильм об исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Сам Миронов исполнит в предстоящей картине главную роль. Об этом сообщает ТАСС.

Актер назвал ленту «исторической драмой», а не биографическим фильмом. Ее съемки пройдут в Приморье и Петербурге с середины сентября 2023 года до февраля-марта 2024-го. «Это Владивосток 1907 года — мы [с этого] начинаем. Это и сам город, и тайга, и переправа через реки», — передает слова Миронова агентство.

В данный момент создатели проводят кастинг, на массовку планируют пригласить жителей Приморья. Режиссером выступит Дмитрий Киселев («Время первых», «Мира»), а за операторскую работу отвечает Владимир Башта («Географ глобус пропил», «Брестская крепость»).

Путешественник и этнограф Владимир Арсеньев совершил более 10 экспедиций, результатом которых, например, стала книга «Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края». Его работы «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» переведены на 30 языков мира. Японский режиссер Акира Куросава снял в 1975 году фильм по мотивам этих произведений, получивший премию «Оскар»

Ранее сообщалось о начале съемок фильма «Северный полюс» о первой советской атомной подлодке.