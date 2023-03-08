Театральный режиссер Николай Русский умер на 41-м году жизни

Театрального режиссера и актера Николая Русского не стало из-за проблем с сердцем. Ему было 40 лет. Об этом сообщил худрук воронежского Никитинского театра Борис Алексеев на своей странице во «ВКонтакте».

«Коля Русский не просто режиссер для нашего театра. Он успел стать нам другом. В Воронеже он поставил три спектакля, два из них в нашем театре. Невероятный, далеко не всеми признанный, особенный режиссер, который мог бы стать великим, а его график должен был быть расписан на годы вперед», — написал Алексеев.

Он подчеркнул, что спектакли Русского стали лицом воронежского театра, а также назвал коллегу своим вдохновителем.

За свою карьеру Николай Русский ставил спектакли на сцене «Этюд-театра» в Петербурге, «В Центре» в Екатеринбурге, в «Одном театре» — в Краснодаре и других театрах по всей России. В воронежском Никитинском театре режиссер поставил спектакль «Цыганский барон» по своему собственному рассказу и «К. Рассказы» по Францу Кафке.