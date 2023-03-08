Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Театральный режиссер Николай Русский умер на 41-м году жизни

close
100%
Норильский Заполярный театр драмы имени В. Маяковского

Театрального режиссера и актера Николая Русского не стало из-за проблем с сердцем. Ему было 40 лет. Об этом сообщил худрук воронежского Никитинского театра Борис Алексеев на своей странице во «ВКонтакте».

«Коля Русский не просто режиссер для нашего театра. Он успел стать нам другом. В Воронеже он поставил три спектакля, два из них в нашем театре. Невероятный, далеко не всеми признанный, особенный режиссер, который мог бы стать великим, а его график должен был быть расписан на годы вперед», — написал Алексеев.

Он подчеркнул, что спектакли Русского стали лицом воронежского театра, а также назвал коллегу своим вдохновителем.

За свою карьеру Николай Русский ставил спектакли на сцене «Этюд-театра» в Петербурге, «В Центре» в Екатеринбурге, в «Одном театре» — в Краснодаре и других театрах по всей России. В воронежском Никитинском театре режиссер поставил спектакль «Цыганский барон» по своему собственному рассказу и «К. Рассказы» по Францу Кафке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть