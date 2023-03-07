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Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев умер в возрасте 36 лет

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Александр Нечаев/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Ташкенте на 37-м году жизни скончался журналист, главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в кругу его друзей.

Других подробностей о кончине журналиста он не привел.

Нечаев родился 12 мая 1986 года в городе Маркс, расположенном в Саратовской области. Позднее он поступил в Саратовский государственный университет, где изучал журналистику, и уже на третьем курсе начал публиковаться в местных изданиях. Впоследствии Нечаев работал в филиале «Комсомольской правды» в Саратове, откуда в 2008 году переехал в Москву. В столице он продолжил сотрудничество с этим изданием. В дальнейшем журналист также писал для «Российской газеты». Он делал много материалов о культуре, специализировался на кино. До настоящего момента занимал должность главного редактора издания «Бюллетень кинопрокатчика», которое анализирует развитие кинематографа РФ, а также статистику кинорынка в России и мире.

Нечаев не был женат, в последнее время проживал в Ташкенте.

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