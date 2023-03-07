Владимир Кехман назначил главного режиссера МХАТа

Галина Полищук назначена главным режиссером МХАТа имени Горького, пишут РИА Новости. Полищук вступит в должность 13 марта.

»Владимир Кехман назначил главным режиссером театра Галину Полищук, которая известна постановкой спектакля «Женщины Есенина». Этот спектакль второй сезон собирает полные залы театра», – сообщили в театре.

Полищук окончила ГИТИС, преподавала актерское мастерство в Рижском филиале института. Она ставила спектакли в России, Латвии, Литве, Эстонии и Норвегии.

В 2021 году Минкультуры назначило новым директором МХАТа им. Горького Владимира Кехмана.