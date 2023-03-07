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Рэпер Птаха сообщил, что Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «Брат-3»

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Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) заявил, что фильм «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева получил прокатное удостоверение. Этим он поделился в разговоре с News.Ru.

Нуриев отметил, что «Брат-3» не является продолжением одноименной дилогии Алексея Балабанова. Артист назвал «аморальным» копирование известной франшизы и поиск замены покойному Сергею Бодрову. В фильмах Балабанова главным героем был Данила Багров, роль которого исполнил Бодров.

По словам рэпера, название «Брат-3» предложил режиссер Валерий Переверзев.«Он — художник, решил назвать свой фильм так. <...> Балабанов был такой один, и искать замену Бодрову, пытаться копировать — это аморально. Такое название было предложено, Минкульт утвердил его, фильм получил статус национального кино, поэтому «Брат-3», — сказал Нуриев.

Премьера фильма «Брат-3» состоится осенью 2023 года. Подробности сюжета неизвестны. Сценарий к ленте написали Валерий и Юлия Переверзевы. Сообщалось, что Рэпер Птаха сыграл в картине лидера ОПГ.

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