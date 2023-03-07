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Карди Би опровергла слухи о запуске посвященного дочери и сыну бьюти-бренда

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Jordan Strauss/Invision/AP

Рэперша Карди Би опровергла слухи о запуске посвященного дочери и сыну бьюти-бренда. Об этом сообщает TMZ.

Несколько источников ранее сообщили, что она готовит к запуску линейку Kulture Wave (Калчер — имя дочери звезды, а Уэйв — имя сына).

Предположительно, Карди запустит свой бьюти-бренд в будущем. На это указывает тот факт, что в 2021 году она зарегистрировала словосочетание Bardi Beauty для названия брендов всех видов бьюти-продукции: косметики, духов, средств по уходу за волосами, кожей и ногтями.

Ранее сообщалось, что Карди Би и ее супруг Оффсет представили собственный сет в McDonald's. Карди Би призналась, что предпочитает классический чизбургер с острым соусом барбекю и большой порцией колы, а Оффсет выбирает роял-чизбургер и большой апельсиновый шейк. Супруги также делят на двоих большую порцию картошки фри и пирожок с яблоками.

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