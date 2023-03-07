Осенью выйдет сериал о Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки

К концу лета — началу осени планируется выпустить сериал о Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук, передает ТАСС со ссылкой на режиссера Сарика Андреасяна.

По словам Андреасяна, съемки уже закончены. «Это сериал. Я надеюсь, что летом-осенью уже выйдет, потому что в принципе мы уже в процессе монтажа», — сказал он.

Ранее стало известно, что актриса Ольга Кабо сыграет мать Грачевой в сериале «Без рук». Над проектом режиссера Сарика Андреасяна работает кинокомпания КВА, после съемок фильм покажут на платформе Kion.

Трагедия Маргариты Грачевой произошла в Серпухове в декабре 2017 года. В приступе ревности муж увез Грачеву в лес, где отрубил ей кисти рук. Одну кисть выжившей девушке пришили, вторую заменили бионическим протезом. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Грачева воспитывает двоих детей.