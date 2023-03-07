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Мирославу Карпович забросали макаронами на съемках новых «Папиных дочек»

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m1r0slava_karpovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мирослава Карпович показала в социальных сетях кадры со съемок продолжения «Папиных дочек».

Карпович снялась в сцене семейной ссоры за ужином. Во время перепалки члены семьи начали бросаться друг в друга едой. Артистку забросали макаронами. «Спагетти полные трусы», — прокомментировала звезда.

Съемки продолжения сериала «Папины дочки» стартовали в январе 2023 года. К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова. Также к актерскому составу присоединились Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

Ранее Арзамасова провела мастер-класс по танцу Галины Сергеевны для актрис «Папиных дочек».

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