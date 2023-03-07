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Названа дата выхода сериала о боях без правил «Колотушка»

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Premier

Первые серии нового драмеди «Колотушка» выйдут 23 марта 2023 года в онлайн-кинотеатре Premier, рассказали в пресс-службе стримингового сервиса.

В центре сюжета сериала — история двух братьев, вынужденных участвовать в боях без правил ради выплаты долга: один брат, выросший типичным положительным человеком, вынужден заменить на ринге второго. Тренировки актеров, а также съемки сериала о поп-ММА проходили на площадке популярной бойцовской лиги «Наше дело».

Режиссером проекта стал Миша Маралес. В ролях снялись Андрей Пынзару, Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Стёпин, Михаил Евланов, Безряднова Ирина, Таша Цветкова и другие. «Колотушка» — это «братский» сериал, в нем есть своя философия, которая говорит о том, что семью всегда нужно ставить на первое место. Главные герои сериала – очень разные по своему поведению и жизненным целям братья, которые вынуждены работать в команде», — рассказывает о сериале исполнитель главной роли Пынзару.

Ранее сообщалось, что киноальманах об изменивших малую родину героях «Люди дела» вышел онлайн.

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