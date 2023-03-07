Ида Галич рассказала, как чуть не потеряла почти 6 млн рублей

Блогерша и телеведущая Ида Галич заявила в Telegram-канале, что потеряла почти 6 млн рублей.

Галич призналась, что «офигела», разозлилась и расстроилась из-за пропажи. Ведущая «подняла всех на уши» из-за потери большой суммы. Однако позже блогерша нашла деньги.

По словам Галич, она обрадовалась находке, но была расстроена из-за своей глупости.

«Эмоциональных качелей мне хватает от жизни, а вы спрашиваете почему я не хочу отношений. Я вон себе какие «веселья» устраиваю!» — заключила ведущая.

Ранее Галич обвинила блогершу Настю Ивлееву в воровстве контента. Она добавила, что им никогда не стать подругами.