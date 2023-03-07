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Тимур Батрутдинов станет ведущим третьей игры сезона Высшей лиги КВН

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Lev Ilyin/Global Look Press

Телеведущий и юморист Тимур Батрутдинов выступит в качестве ведущего третьей игры сезона Высшей лиги КВН на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС.

«Третья игра сезона 18 марта в 21:35 на Первом канале. Ведущий Тимур Батрутдинов», — рассказали на канале. Оценивать выступления участников будут Александр Олешко, Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев и Алла Михеева, а также пианист Сергей Жилин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Ранее Тина Канделаки пошутила, что Тимур Батрутдинов настолько добрый, что не сможет отказать в романе всем знаменитостям, которые в нем заинтересованы.

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