Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие любви из-за популярности

Телеведущая и певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале призналась, что «вернулась в прошлое» во время пребывания в Африке.

«Попасть в прошлое мне помогла любовь. Любовь людей вокруг: персонала отеля, официантов в ресторанах, простых людей на улице. Они все очень трепетно и уважительно относятся ко мне. Они все дарят мне свою любовь. Безотносительно моего статуса, моего имени, моих заслуг. Они не знают меня и моей популярности», — поделилась звезда.

Бузова пожаловалась на недостаток любви. Она связала это со своей популярностью. Как считает телеведущая, она привлекает людей за счет громкого имени. «Я забыла, как это — быть свободной от своего имени. Как это — получать знаки внимания и обходительности просто так, а не потому что хотят угодить», — пишет она в личном блоге.