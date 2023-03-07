Автор фильма о Стиве Джобсе снимет документальный проект об Илоне Маске

Режиссер Алекс Гибни снимет документальный фильм, в котором «подробно и без прикрас» рассмотрит личность и деятельность генерального директора Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска. Об этом пишет Deadline.

«Я работаю над этим проектом в течение некоторого времени. Я очень взволнован!» — признался Гибни. Jigsaw Productions вместе с Closer Media, Anonymous Content и Double Agent продюсируют фильм.

Гибни получил премию «Оскар» за лучший документальный фильм «Такси на темную сторону» о политике США в отношении применения пыток. Также он снял такие проекты, как «Стив Джобс: человек в машине», «Гражданин Х» о Михаиле Ходорковском (признан в РФ иностранным агентом) и «Нулевые дни» о шпионаже и хакерах.