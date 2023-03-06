Иранский фильм «Параллакс» взял главный приз фестиваля «Дух огня»

Иранский фильм «Параллакс» Шахрама Эбрахими взял главный приз Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Об этом сообщает ТАСС.

Награду «Золотая тайга» вручил председатель жюри режиссер Павел Лунгин. При получении награды Эбрахими попросил минутой молчания почтить память первого президента фестиваля Сергея Соловьева. «Он создал большой фестиваль… Это большое трудное дело и, наверное, то, что нужно нашему миру сейчас» — поделился размышлениями он.

По сюжету фильма, Махрох собирается сниматься в своем дебютном фильме, однако ее муж Кайван против. Перед съемками во время дня рождения начинающая актриса сильно обжигает лицо и не сомневается, что это подстроил ревнивый муж.

Награда «Серебряная тайга» досталась фильму «По обе стороны пруда» индийского режиссера и сценариста Парта Саурабха, «Бронзовая тайга» — ленте «Нездешние глаза» режиссера Ван Чунь-Хуна из Тайваня (Китай).

Приз «Золотая тайга» за лучший российский дебют получила режиссёр Малика Мусаева за фильм «Клетка ищет птицу».

Ранее сообщалось, что сербский режиссер Эмир Кустурица не сможет приехать на закрытие кинофестиваля «Дух огня», президентом которого он является. За несколько дней до начала фестиваля он сломал ногу, после чего ему пришлось перенести операцию на поврежденной конечности.