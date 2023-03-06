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Антон Долин* признался, что поддерживает хорошие отношения с Иваном Ургантом

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Кадр из программы «Вечерний Ургант»/Первый канал

Эмигрировавший в Латвию кинокритик Антон Долин (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что по-прежнему поддерживает дружеское общение с телеведущим Иваном Ургантом. Артисты вместе работали на телешоу «Вечерний Ургант», пишет kp.ru.

«Да, мы поддерживаем [связь] не то, чтобы регулярно, но время от времени списываемся. У нас с Ваней очень хорошие отношения. Надеюсь, я сейчас никак не дискредитирую его этим», — отметил Долин.

Кинокритик считает, что Ургант, как и все, у кого «есть немного мозга в голове и совести в душе», пребывает в растерянном состоянии. Вместе с этим Долин признался, что не знает, вернется ли когда-нибудь в Россию.

Ранее Ургант назвал причину переноса совместных с Познером концертов на Кипре и в Дубае.

*  признан в РФ иностранным агентом
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