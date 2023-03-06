Брат «Горшка» объяснил, почему песни «Короля и шута» до сих пор популярны

Брат Михаила «Горшка» Горшенева в разговоре с «АиФ» заявил, что песни группы «Король и Шут» до сих пор популярны, так как в них затрагивается фэнтезийная тематика.

«Пачка сигарет» [хит группы «Кино»] – для молодежи это уже немножко чуждо. Там нет тех реалий, что их сегодня окружают. Поэтому группа «Кино» естественным образом будет отмирать… А «Король и Шут» – это сказки про троллей, цариц... Это бессмертная история», — пояснил Алексей Горшенев.

Он считает, что затронутые в песнях «КиШ» темы нравятся современным слушателям, потому что не затрагивают бытовые темы. Горшенев считает, что с десятилетиями музыка панк-группы станет только популярнее, так как «тема и посыл — вечные».

Ранее Андрей Князев назвал «трэшовым» сериал о группе «Король и Шут».