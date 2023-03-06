Юмористка Наталия Медведева пожаловалась на трудности воспитания детей

Юмористка Наталия Медведева написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей с трудом удается удержать себя от критики в адрес собственных детей.

«Договорились с мужем стараться закрыть свои рты с критикой в адрес старшего. А он так и провоцирует заняться нравоучениями, причем именно он максимально старательный и послушный», — рассказала Медведева.

Она добавила, что часто хочет попросить младшего сына Тимофея вести себя потише, так как, по мнению Медведевой, он даже не знает слова «шепот». Юмористка пошутила, что когда мальчик рассказывает что-то на ухо, то слова слышно даже на соседней улице. Комик пожаловалась, что им с супругом Александром Коптелем бывает трудно воздержаться от замечаний, но они «пообещали себе стараться».

Ранее Медведева призналась, что не скрывала от семьи участие в шоу «Маска. Танцы».