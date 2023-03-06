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Крис Рок публично высмеял Уилла Смита, напомнив об изменах его жены

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Chris Pizzello/AP

Комик Крис Рок в специальном стендапе для Netflix пошутил про измены жены Уилла Смита Джады-Пинкетт. Об этом пишет Cinema Blend.

«Все знают, что его жена переспала с другом их сына. Она сделала ему гораздо больнее, чем он мне. Все называют его [Смита] сучкой. И кого он решил ударить? Меня», — пошутил Рок.

Он также отметил, что после инцидента на церемонии вручения «Оскара» его часто спрашивали, больно ли получить пощечину от Уилла Смита. Рок заявил, что ему больно до сих пор. По словам комика, звезда «Аладдина» физически гораздо крупнее него самого. Рок пошутил, что даже в анимационном фильме Смит сыграл акулу, а комику досталась роль зебры.

Ранее Крис Рок подверг сомнению расистские претензии Меган Маркл к королевской семье.

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