Названа дата российской премьеры фильма «Солнце мое»

12 марта в кинотеатре «Художественный» состоится российская премьера фильма шотландского режиссера Шарлотты Уэллс «Солнце мое», пишет Lenta.ru.
Сюжет ленты разворачивается вокруг воспоминаний главной героини Софии, которую сыграла Селия Роулсон-Холл. Она вспоминает, как в детстве провел каникулы у моря со своим разведенным отцом, роль которого исполнил Пол Мескал. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, лента стала четырехкратным номинантом на премию BAFTA.
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