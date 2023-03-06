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Названа дата российской премьеры фильма «Солнце мое»

Фильм «Солнце мое» выйдет в российский прокат 12 марта

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BBC Film

12 марта в кинотеатре «Художественный» состоится российская премьера фильма шотландского режиссера Шарлотты Уэллс «Солнце мое», пишет Lenta.ru.

Сюжет ленты разворачивается вокруг воспоминаний главной героини Софии, которую сыграла Селия Роулсон-Холл. Она вспоминает, как в детстве провел каникулы у моря со своим разведенным отцом, роль которого исполнил Пол Мескал. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, лента стала четырехкратным номинантом на премию BAFTA.

Ранее в сети появилось первое видео со съемок второго «Джокера».

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