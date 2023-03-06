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Комик Гарри Энфилд спародирует коронацию Карла III

Коронации Карла III посвятят спецвыпуск комедийного сериала «Виндзоры»

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Channel 4

Комик Гарри Энфилд спародирует коронацию нового британского короля Карла III. Об этом сообщает Variety.

Энфилд вернется к роли Карла III (бывшего принца Чарльза) в спецвыпуске комедийного сериала о монархах «Виндзоры» в мае. «Всю жизнь Чарльз ждал этого момента и хочет, чтобы первая за семьдесят лет коронация в Британии была зрелищным мероприятием со всей помпезностью, присущей случаю. Ждет и королева-консорт Камилла, которой не терпится облачиться в бриллианты и меха. Увы, Британия тонет в ценовом кризисе, и Уильям думает, что бюджет коронации стоит урезать», — так рассказывают авторы о сюжете спецвыпуска.

Премьера сериала «Виндзоры» состоялась в 2016 году, сериал выдержал три сезона, два спешла (включая будущий) и постановку мюзикла.

Ранее сообщалось, что Элтон Джон и Гарри Стайлс отказались выступать на коронации Карла III вслед за Адель и Эдом Шираном.

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