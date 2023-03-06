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Филипп Киркоров вспомнил, как позволил себе «вольности» с Наташей Королевой

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров на шоу «Маска» вспомнил, как позволил себе «вольность» в отношении коллеги по сцене Наташи Королевой.

Поводом для подобных рассуждений стало выступление конкурсанта в костюме Скунса. Киркоров предположил, что под маской участника скрывается именно Наташа Королева, поэтому он решил задать наводящий вопрос, чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию.

«Скажите, пожалуйста, в далеком 1994 году в одном из больших концертов не в России мы с вами позволили себе некую вольность на сцене. После чего я получил такой нагоняй дома, а вас просто прокляли на долгое время», — вспомнил Киркоров.

Вместе с этим музыкант уточнил, что всего лишь вынес исполнительницу на сцену на плечах, однако обе знаменитости на тот момент состояли в отношениях с другими людьми.

Ранее Киркоров похвастался, что спел дуэтом с самыми красивыми женщинами России.

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