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Егор Крид появился в образе Курта Кобейна на шоу «Конфетка»

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ТНТ

Певец Егор Крид выступил на шоу «Конфетка» на ТНТ в образе Курта Кобейна.

Артист примерил имидж рокера и исполнил песню Владимира Голодного «Плитка шоколада». Для выступления Крид выбрал обтягивающие брюки, а также полосатый свитер, напоминающий наряд Кобейна. Исполнитель победил в выпуске «Конфетки».

Тина Канделаки в своем Telegram-канале назвала номер Крида «самым горячим» в эпизоде. «Егор зажег не по-детски!» — написала она.

В каждом выпуске шоу принимают участие пять самородков и пять звезд: эксперты оценивают их выступления, а зрители в зале выбирают победителя, которому достанется денежный приз.

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