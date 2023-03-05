Певец Александр Киреев заявил, что не скучает по известности времен «Фабрики звезд»

Серебряный призер «Фабрики звезд-3» Александр Киреев в интервью «Газете.Ru» вспомнил об обрушившейся на него известности после участия в проекте.

«Мы были молодые, талантливые, известные. Нас везде ждали, приглашали, мы везде ходили — правда, в тот момент у нас совсем не было денег, мы не могли ничего себе купить», — сказал он.

По словам Киреева, он рад, что известность пришла к нему в юном возрасте, однако он не скучает по былой славе: «И если по определенной известности я не скучаю, то про любовь людей ко мне, как к артисту, помню с благодарностью. <...> Многие люди до сих пор пишут мне в социальных сетях о каких-то вещах, связанных с моими песнями, творчеством, и я надеюсь, что новые песни, которые будут выходить, заслужат такую же любовь, как и мои «фабричные» хиты».

Ранее певец Дмитрий Колдун заявил, что «Фабрика звезд» спасла его от работы на производстве женских чулок.