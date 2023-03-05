Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Роскосмос» опубликовал снимки Земли с борта МКС

close
100%
Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале опубликовала снимки земли с Международной космической станции (МКС).

«Завершим неделю подборкой невероятных снимков с борта МКС!» — написали авторы поста.

close
100%
Роскосмос

В пресс-службе добавили, что снимки были сделаны космонавтами Сергеем Корсаковым, Олегом Артемьевым, Сергеем Кудь-Сверчковым, Иваном Вагнером и Сергеем Рыжиковым.

Ранее «Роскосмос» сообщал, что программа перекрестных полетов на Международную космическую станцию расширена на одну миссию и состоится в первой половине следующего года на американском корабле Crew Dragon, в составе экипажа будет россиянин Александр Гребенкин.

3 марта стало известно, что Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым пристыковался к МКС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть