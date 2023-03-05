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Джеки Чан, Джон Сина и Post Malone озвучат героев в спин-оффе «Черепашек-ниндзя»

Создатели спин-оффа «Черепашек-ниндзя» объявили в Twitter актеров озвучания предстоящего фильма. Он состоит из мировых музыкантов, комиков и актеров.

Так, например, Джеки Чан озвучит Мастера Сплинтера, Мика Эбби — Донателло, Шеймон Браун мл. — Микеланджело, Николас Канту — Леонардо, Брэйди Нун — Рафаэля. Персонаж Рокстеди зазвучит голосом спортсмена Джона Сины, а Бибоп — продюсера ленты и комика Сета Рогена. Музыкант Post Malone озвучит антропоморфного ската Мена Рэя.

Президент студии Nickelodeon Animation Рэмси Энн Наито призналась, что известный актерский состав устанавливает новую планку для франшизы. «Мы в восторге от того. что собрали актеров мирового класса, чтобы оживить этих культовых, любимых персонажей в новой главе вселенной «Черепашек-ниндзя», — передает ее слова Collider.

Премьера ленты «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» запланирована на 4 августа 2023 года. Режиссером ленты выступил Джефф Роу (сценарист «Гравити Фолз»). Также известно, что 6 марта 2023 года выйдет первый тизер-трейлер к фильму.

Ранее сообщалось, что хитовую игру про Черепашек-ниндзя перенесли на смартфоны.

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