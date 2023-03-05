«КП»: гонорары Нетребко уменьшились в 10 раз

Гонорары оперной певицы Анна Нетребко стали в 10 раз меньше из-за отмены концертов по всему миру, а также в России. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, раньше коммерческие выступления Нетребко в России стоили ей €200 — 300 тыс., а ее нынешние концерты в Европе оцениваются в €20 — 30 тыс.

При этом в ближайшем будущем оперная певица с мужем Юсифом Эйвазовым выступят в Гонконге, где цена одного билета варьируется от $250 до $1800 (от 18 тыс. руб. до 135 тыс. руб.) Также артистка выступит в Токио, Милане, Вероне и других городах. Средний гонорар певицы за выступление — 2 млн руб.

Ранее концерт Нетребко на Тайване отменили из-за возникших проблем с «общественным мнением».