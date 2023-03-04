Хью Грант рассказал о вспышках гнева на съемках

62-летний британский актер Хью Грант рассказал о своих вспышках гнева на съемках фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» в 2021 году. Его цитирует New York Post.

По словам Гранта, во время съемок в Северной Ирландии он увидел на площадке женщину и сорвался на нее. «Я решил, что это кто-то из продюсеров, и ей стоило бы знать, что тут быть нельзя. Выяснилось, что это очень милая местная женщина, присматривавшая за маленькой девочкой. Ужасно. Пришлось подлизываться», — сказал он.

Он рассказал, что устроил на площадке «немного Кристиана Бейла»(Грант имеет в виду случай на съемках картины «Терминатор: Да придет спаситель», когда Бейл публично сорвался на проверяющего аппаратуру оператора, и запись инцидента попала в сеть).

Грант не раз привлекал внимание своим неподобающим поведением на съемочной площадке, в том числе в «Ежедневном шоу» Джона Стюарта.

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