Илья Резник рассказал, кому доверил исполнение песен Пугачевой на своем юбилее

Автор многих песен Аллы Пугачевой, поэт Илья Резник рассказал PROZvezd, что доверил исполнение песен Примадонны другим певицам на своем юбилее.

«В этот вечер состоится премьера нашей песни о героях СВО «Любимые не умирают» в исполнении Азизы. Эта композиция набрала сотни тысяч прослушиваний в интернете и уже полюбилась зрителям. Очень жаль, что «Любимые не умирают» не жалует наше телевидение», — посетовал Резник.

Он уточнил, что хит Примадонны «Звездное лето» будет исполнять Жасмин, «Старинные часы» — Анастасия Спиридонова, а трек «Ты и я, мы оба правы» — Мариам Мерабова. Помимо этого, на юбилее Резника будут выступать Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Сергей Шакуров, Таисия Повалий, Татьяна Буланова и другие звезды.

Ранее Резник заявил, что Пугачева не приедет в Россию на его юбилей.