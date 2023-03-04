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Илья Резник рассказал, кому доверил исполнение песен Пугачевой на своем юбилее

Илья Резник признался, что доверил певице Жасмин исполнение хитов Пугачевой на своем юбилее

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Автор многих песен Аллы Пугачевой, поэт Илья Резник рассказал PROZvezd, что доверил исполнение песен Примадонны другим певицам на своем юбилее.

«В этот вечер состоится премьера нашей песни о героях СВО «Любимые не умирают» в исполнении Азизы. Эта композиция набрала сотни тысяч прослушиваний в интернете и уже полюбилась зрителям. Очень жаль, что «Любимые не умирают» не жалует наше телевидение», — посетовал Резник.

Он уточнил, что хит Примадонны «Звездное лето» будет исполнять Жасмин, «Старинные часы» — Анастасия Спиридонова, а трек «Ты и я, мы оба правы» — Мариам Мерабова. Помимо этого, на юбилее Резника будут выступать Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Сергей Шакуров, Таисия Повалий, Татьяна Буланова и другие звезды.

Ранее Резник заявил, что Пугачева не приедет в Россию на его юбилей.

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