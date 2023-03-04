Умер бывший ребенок-актер Тед Доналдсон

На 90-м году жизни скончался американский актер Тед Дональдсон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Дональдсон в 1941 году сыграл Крошечного Тима в «Рождественском гимне» по Диккенсу. В 1944 году ему досталась роль Артура «Пинки» Томпсона в фильме «Жили-были», где он сыграл с Кэри Грантом и Джанет Блэр.

В 1945 году актер получил роль в фильме «Дерево растет в Бруклине» — режиссерским дебюте Элиа Казана.

В 19 лет Дональдсон сыграл свою последнюю роль в художественном фильме — Джерри Фортнесса в фильме «Телефонный звонок от незнакомца» (1952).

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