Лева из «Би-2» похвалил Семена Слепакова после его концерта в Испании

Фронтмен группы «Би-2» Лева посетил концерт юмориста Сергея Слепакова в Испании и назвал его талантливым комиком. Впечатлениями от мероприятия певец поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Фундаментально талантлив. Добрый, громадный и очень смешной. Семен, спасибо огромное за классный концерт», — написал Лева.

24 января Семен Слепаков опубликовал видео с песней, после которой юморист подвергся активной критике со стороны многих российских знаменитостей и политиков. Она имитирует колыбельную, которую мать поет своему трехлетнему сыну, рассказывая мальчику про его братьев, один из которых погиб во время участия в специальной военной операции на Украине.

Позже директор Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов заявил, что организация попросила главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина провести доследственную проверку в отношении продюсера и юмориста.

Ранее телеведущий Соловьев назвал Слепакова «гнидой» после песни о погибшем солдате.