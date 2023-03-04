Вышел трейлер финального сезона «Ривердейла»

На YouTube-канале киностудии CW Network появился трейлер последнего, седьмого сезона сериала «Ривердейл».

Премьера финального сезона состоится 29 марта на стриминговой платформе. В шестом сезоне «Ривердейла» главные герои справились с главным антагонистом Персивалем Пекинсом и отправили его в прошлое. Однако в заключительной части проекта город Ривердейл оказывается в 1950-х годах, а все персонажи, кроме Джагхеда, забыли о путешествии в прошлое.

Ранее стало известно, что финал «Атаки титанов» выйдет осенью 2023 года.