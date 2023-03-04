Советник президента Толстой рассказал о вручении госпремий в области культуры в 2023 году

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой рассказал о вручении Государственной премии в области литературы и искусства, а также Государственной премии в области науки и технологий в 2023 году. Его цитирует ТАСС.

Определить претендентов на награду планируется в мае, а сама церемония награждения традиционно пройдет в День России, 12 июня. «Загадывать сейчас на июнь сложно, но все пока идет своим чередом. Заседание Совета по культуре по определению кандидатов на получение государственной премии мы проведем в мае, предложим президенту», — объяснил Толстой.

В конце марта, продолжил он, наградят лауреатов президентской премии для молодых деятелей культуры за произведения для детей и юношества.

Государственная премия является главной российской премией, в 1992 году она приняла название и значение от Госпремии РСФСР. С 2020 года размер премии был увеличен до 10 млн руб. Кроме денег, лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

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