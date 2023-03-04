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Актер Сергей Гармаш получил награду фестиваля «Дух огня» за вклад в развитие кинематографа

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Режиссер Павел Лунгин вручил награду «За вклад в кинематограф» народному артисту России Сергею Гармашу на XXI Международном кинофестивале «Дух огня», который проходил в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот приз мы даем человеку чистой пробы чистого золота — это Сергей Гармаш», — сказал Лунгин.

Как отметила президент фестиваля Мария Зверева, ранее эту награду получили звезды мирового кинематографа Фанни Ардан, Катрин Денев и Кристофер Ламберт.

Актер Сергей Гармаш известен благодаря съемкам в фильмах и сериалах «Ворошиловский стрелок», «Мастер и Маргарита», «72 метра», «Бедные родственники» и других. Одной из последних ярких ролей артиста стал садовник Геннадий Петрович в самом кассовом фильме в истории российского проката «Чебурашка» (2022).

Ранее «Чебурашку» отметили на премии «Серебряный лучник».

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