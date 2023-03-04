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«Двойник Витаса» стал победителем шоу «Ну-ка, все вместе!»

Победитель шоу «Ну-ка, все вместе!» Сергей Павловский получил миллион

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Телеканал «Россия»

Победителем вокального шоу на канале «Россия» «Ну-ка, все вместе!» стал Сергей Павловский из Томска. Об этом сообщает kp.ru.

На втором месте оказалась Дарья Храмова, на третьем — Арпи Абкарян. 27-летнему Павловскому, которого в соцсетях называют «двойником Витаса», достанутся денежный приз в размере миллиона рублей и песня в подарок от поэта и композитора Олега Влади.

С песней, которую специально для победителя напишет Влади, Сергей откроет новый 5-й сезон шоу. «Я не ожидал и не был нацелен на победу, потому что мне важнее был сам процесс, и возможность показать себя с новой стороны и дойти до финала! Это шоу на меня сильно повлияло, и я в очередной раз понял мысль, которую всегда проговариваю и себе, и своим ученикам: главное не пытаться спеть или выступить лучше, чем кто-то», — поделился он.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем во время съемок в «Маске».

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