Памела Андерсон призналась, что была «болезненно стеснительной» до съемок для Playboy

Актриса и модель Памела Андерсон призналась, что до старта своей карьеры в Playboy была «болезненно стеснительной». Об этом она рассказала в интервью для специального выпуска журнала «One-on-One».

Впервые на обложке Playboy Андерсон появилась в 1989 году — незадолго до взлета ее актерской карьеры. Вспоминая этот опыт съемок, она призналась, что ей пришлось совершить над собой усилия, чтобы преодолеть природную стеснительность.

«Эти съемки были такими изнурительными, внутренняя борьба во мне тоже лишала остатка сил. Мне казалось, что я такая нескладная и совершенно не подхожу на роль модели. Я считала, что все вокруг такие красивые, а я чувствовала себя самозванкой в их рядах», — заявила Андерсон.

Недавно звезда подтвердила свою готовность заменить Дженнифер Кулидж в 3-м сезоне сериала «Белый лотос».

Экс-муж Памелы Андерсон, брак с которым продлился 12 дней, оставит ей $10 млн наследства.