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Звезда «Побега из Шоушенка» Клэнси Браун сыграет врага Бэтмена в сериале «Пингвин»

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Global Look Press

Звезда «Побега из Шоушенка» Клэнси Браун исполнит роль врага Бэтмена в супергеройском сериале «Пингвин», сообщает Deadline.

Браун утвержден на роль Сальваторе Марони — могущественного босса мафии Готэм-сити и личного противника Брюса Уэйна. Он также был героем, который в комиксах изуродовал прокурора Харви Дента.

Главную роль антагониста по прозвищу Пингвин в сериале исполнит Колин Фаррелл, сыгравший этого героя в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Помимо Фарелла и Брауна уже известно об участии в сериале Кристин Милиоти, Рензи Фелиз, Майкла Келли и Шохре Агдашлу.

Мини-сериал будет состоять из 8 серий и продолжит сюжет картины с Робертом Паттинсоном, а сам проект выйдет эксклюзивно на стриминге HBO Max. Дата премьеры шоу пока не раскрывается.

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