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Arctic Monkeys и Guns N' Roses стали хэдлайнерами фестиваля «Гластонбери»

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Christopher Pike/Reuters

Группы Arctic Monkeys и Guns N' Roses стали хэдлайнерами музыкального фестиваля «Гластонбери» в 2023 году, сообщает Variety.

Легендарный британский фестиваль пройдет в период с 21 по 25 июня. Ранее организаторы представили еще одного хэдлайнера шоу, Элтона Джона.

Для знаменитого британского исполнителя и Командора Ордена Британской империи выступление на «Гластонбери» станет последним шоу в рамках его прощального мирового турне.

Из-за полностью мужского и белого состава хэдлайнеров фестиваля в сети возникли споры о гендерном неравенстве со стороны организаторов при выборе артистов.

На эти обвинения ответила Эмили Ивис, входящая в число организаторов «Гластонбери».

«Мы стараемся изо всех сил и, очевидно, стремимся к гендерным пропорциям 50:50. В какие-то годы больше, в какие-то меньше… В этом году у нас была женщина-хэдлайнер, и ей, к сожалению, пришлось уйти. Все постоянно меняется», — заявила она.

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