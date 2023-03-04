Arctic Monkeys и Guns N' Roses стали хэдлайнерами фестиваля «Гластонбери»

Группы Arctic Monkeys и Guns N' Roses стали хэдлайнерами музыкального фестиваля «Гластонбери» в 2023 году, сообщает Variety.

Легендарный британский фестиваль пройдет в период с 21 по 25 июня. Ранее организаторы представили еще одного хэдлайнера шоу, Элтона Джона.

Для знаменитого британского исполнителя и Командора Ордена Британской империи выступление на «Гластонбери» станет последним шоу в рамках его прощального мирового турне.

Из-за полностью мужского и белого состава хэдлайнеров фестиваля в сети возникли споры о гендерном неравенстве со стороны организаторов при выборе артистов.

На эти обвинения ответила Эмили Ивис, входящая в число организаторов «Гластонбери».

«Мы стараемся изо всех сил и, очевидно, стремимся к гендерным пропорциям 50:50. В какие-то годы больше, в какие-то меньше… В этом году у нас была женщина-хэдлайнер, и ей, к сожалению, пришлось уйти. Все постоянно меняется», — заявила она.