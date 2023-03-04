Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в «Носферату» Роберта Эггерса

Звезда «Быстрее пули» Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в вампирской драме «Носферату» Роберта Эггерса, сообщает Deadline.

Подробности о роли актера пока не раскрываются, но известно, что Тейлор-Джонс рассматривался в проект еще в 2019 году, когда Эггерс пытался запустить его в первый раз. Тогда актер должен был исполнить главную роль вампира.

Осенью 2022 года стало известно, что главные роли в картине исполнят Билл Скарсгард («Оно»)и Лили-Роуз Депп («Король»). Сюжет расскажет об одержимости молодой девушки древним вампиром из Трансильвании, которого сыграет Скарсгард.

Позже было анонсировано участие в проекте звезды франшизы «Люди Икс» Николаса Холта и Уиллема Дефо, который присоединился к актерскому касту в конце января 2023 года.

Роберт Эггерс выступит в качестве сценариста, режиссера и одного из продюсеров ленты.

Подробнее об оригинальном фильме «Носферату, симфония ужаса», которому в 2022-м исполнилось 100 лет, мы рассказывали здесь.