Метрополитен-музей отказался комментировать решение о признании Архипа Куинджи украинцем

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке не захотели комментировать свое решение о признании художника Архипа Куинджи украинцем. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что агентство на протяжении нескольких недель направляло запросы в пресс-службу музея с просьбой объяснить, почему музей стал называть русского грека Куинджи, родившегося и умершего в Российской империи, украинцем.

Архип Иванович Куинджи (урожденный Куюмджи, 1841/1843 — 1910) — русский живописец приазовско-греческого происхождения. Написал такие работы, как «Лунная ночь на Днепре», «Березовая роща», «На острове Валааме», «Ладожское озеро» и др.

Ранее сообщалось, что Нью-Йоркский Метрополитен-музей прекратил называть Ивана Айвазовского (урожденный Ованнес Айвазян, 1817–1900) украинским художником. Теперь это культурное учреждение указывает на его армянское происхождение.