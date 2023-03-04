Крис Пайн шутливо сравнил свой образ на Венецианском фестивале с прической Рэйчел из «Друзей»

Американский актер Крис Пайн шутливо оценил свою прическу, в которой он появился на Венецианском кинофестивале, сравнив ее с прической героини Дженнифер Энистон в сериале «Друзья». Об этом он рассказал в интервью журналу Esquire.

Звезда фильма «Не беспокойся, дорогая» и франшизы «Чудо-женщина» признался, почему решил остричь длинные волосы. По словам актера причиной его решения послужила реакция поклонников на его внешний образ на красной дорожке итальянского киносмотра.

«Я думал, что выгляжу отлично, у меня длинные волосы и мне все нравится. Но мой пресс-секретарь сказал, что я напоминаю Рэйчел из «Друзей». Я с ним не согласился, но после премьеры «Не беспокойся, дорогая» в Венеции похожие сравнения наводнили интернет. Поклонники тоже решили, что наши с Рэйчел прически похожи», — с юмором признался Пайн.

Актер уточнил, что сразу после возвращения из Италии остриг волосы.