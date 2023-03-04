Юлия Ауг рассказала о желании создать общий проект с Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым

Актриса Юлия Ауг рассказала о планах создания совместного проекта с коллегами: Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым. Об этом она сообщила в своем интервью «Дождю» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Звезда «Ученика», которая сейчас проживает в Эстонии, рассказала о своих творческих планах.

«С Чулпан общаемся, созваниваемся. Она была в Таллине, мы с ней встретились. С Толей тоже встречаемся. У нас даже есть мысли о создании общего проекта», — поделилась Ауг.

Актриса также поделилась подробностями своей жизни за границей.

«У меня все расписано на год вперед, но я не знаю, как буду жить. Я вроде как собираюсь покупать квартиру в Таллине, но не уверена, сделаю это или нет. Может, куплю квартиру в Берлине и перееду туда. Мне сложно сказать, где я, потому что бесконечно скучаю по Москве, по своему дому», — призналась она.