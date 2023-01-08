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Николас Кейдж отказался от съемок в «Мандалорце» из-за любви к «Стартреку»

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Актер Николас Кейдж признался, что не принял предложение Педро Паскаля об участии в спин-оффе к «Звездным войнам» сериале «Мандалорец», потому что является давним поклонником франшизы «Звездный путь». Вырезка из интервью с Кейджем опубликована в Twitter-аккаунте журналиста Кевина Полони.

«Нет… это не по мне. Я трекки и катаюсь на «Энтерпрайзе». Вырос, наблюдая за Шетнером. Это выдающиеся фильмы, и мне нравятся их политические и социологические аспекты», — заявил Кейдж.

По словам актера, когда речь заходит о научно-фантастических фильмах, то он думает только о «Звездном Пути». «Я не в семье «Звездных войн», а в семье «Звездного пути», — подытожил актер.

Ранее сообщалось, что Николас Кейдж не будет озвучивать Нуара в продолжении «Человека-паука: Через вселенные».

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