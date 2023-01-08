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«КП»: квартира Моисеева в Юрмале досталась его директору Гороху с долгами

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Майя Машатина/РИА «Новости

Трехкомнатная квартира в Юрмале покойного артиста Бориса Моисеева досталась директору певца Сергею Гороху. Несмотря на слухи в СМИ о том, что квартиру Моисеев завещал Кристине Орбакайте. Об этом сообщил kp.ru промоутер Сергей Лавров.

«Мне рассказали друзья Моисеева, после его смерти Кристину ждал «сюрприз». Квартира Бориса в Юрмале оказалась записана на его директора», — заявил Лавров, отметив, что все имущество артиста перешло к Гороху.

По словам промоутера, директору также досталась недвижимость Моисеева на одном из курортов в Болгарии, за которую нужно отдать «приличные деньги на налоги» и оплатить все долги за коммунальные услуги. «Квартира много лет пустовала, из-за болезни свободных денег у него не было, чтобы содержать ее …Плюс стоимость в этом комплексе сильно упала. Сережа Горох вряд ли сможет выгодно продать эту квартиру, больше потратит на оплату счетов», — добавил Лавров.

Ранее Горох отреагировал на намерение брата Моисеева судиться за наследство.

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