Режиссер «Дэдпула» доснимет киноадаптацию игры Borderlands

Режиссер «Дэдпула» Тим Миллер сменил режиссера Элая Рота на пересъемках фильма «Бордерлендс». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что Рот добровольно передал свой пост Миллеру на пару недель, так как ему нужно приступать к работе над хоррором «День благодарения».

«Бордерлендс» расскажет о том, как печально известная преступница с загадочным прошлым сирена Лилит (Кейт Бланшетт) неохотно возвращается на родную планету Пандору. Там она надеется найти пропавшую дочь могущественного торговца оружием Атласа (Эдгар Рамирес) и в процессе заключает неожиданный союз.

Фильм основан на одноименной культовой игре от Gearbox. Сценарий к нему написал Элай Рот в соавторстве с создателем «Чернобыля» Крэйгом Мэйзином.